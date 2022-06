‘Coringa 2’: Por que Lady Gaga deve suceder a Margot Robbie como Arlequina

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após estrelar Nasce Uma Estrela (2018) e House of Gucci (2021), Lady Gaga está negociando o papel de Arlequina de Coringa 2, sequência do filme da DC protagonizado por Joaquin Pheonix. A contragosto dos fãs de Margot Robbie, que deu vida à namorada do palhaço psicopata em Esquadrão Suicida (2016), o reboot homônimo (2021) e em Aves de Rapina (2020), a cantora pop seria uma boa escolha para suceder a atriz se as especulações de que Coringa 2 será um musical se confirmarem. A potência vocal de Gaga é o maior atrativo para uma obra desse tipo, ainda mais se levar em consideração que a artista faturou o Oscar de melhor canção original por Shallow, música que alcançou o topo das paradas mundiais e permeou todos os cantos.

Por mais que Margot tenha feito um excelente trabalho como Arlequina/Harley Quinn tanto em Esquadrão Suicida como em Aves de Rapina, seu filme-solo, seria confuso para os fãs e para a própria DC manter a atriz no papel sendo que ela integrou o universo em que Jared Leto interpretou o Coringa. Roteirista de Coringa 2 ao lado de Scott Silver, Todd Phillips produziu Nasce Uma Estrela, o que justificaria a vontade de ter Gaga no elenco da sequência Joker: Folie à Deux (Coringa: Folia a Dois, em tradução livre do francês).

Folie à Deux é um termo médico que remete a um transtorno mental idêntico ou semelhante que afeta duas ou mais pessoas, geralmente da mesma família. Uma óbvia referência a Coringa e Arlequina, médica psiquiátrica que se apaixona pelo maníaco quando ele é seu paciente no hospício Arkham Asylum. De acordo com o jornal americano Hollywood Reporter, os detalhes da personagem estão sendo mantidos em total sigilo.

Com um orçamento de quase 60 milhões de dólares, Coringa foi lançado em 2019 e faturou mais de 1 bilhão de dólares em bilheterias mundialmente. O filme sobre o vilão arqui-inimigo de Batman também ganhou onze indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor ator (para Joaquin Phoenix) e melhor trilha sonora (para Hildur Gudnadottir).

