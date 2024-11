Coppola fala a VEJA sobre como o Brasil influenciou seu novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O cineasta Francis Ford Coppola, 85 anos, passou pelo Brasil recentemente, onde foi homenageado pela Mostra de Cinema de São Paulo. Nome por trás de clássicos, como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, ele lança agora seu projeto mais ambicioso, Megalópolis. Na trama que levou décadas para sair do papel – e na qual Coppola investiu 120 milhões de dólares do próprio bolso –, um arquiteto ambicioso (vivido por Adam Driver) cria uma substância que promete revolucionar o modo como construções são feitas. O diretor falou a VEJA sobre sua carreira e as inspirações para o filme, entre elas uma passagem pela cidade de Curitiba. Confira: