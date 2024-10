Como Roman Polanski escapou de julgamento por abuso sexual mais uma vez

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Diretor de clássicos como O Bebê de Rosemary e Chinatown, Roman Polanski, de 91 anos, é foragido da Justiça americana desde 1977, quando admitiu o estupro de vulnerável de uma garota de 13 anos — na época, o diretor tinha 44. Mais de 40 anos após o crime, estava sob risco de enfim ser submetido ao litígio americano por conta de uma nova acusação divulgada em 2023, que apontava outro abuso cometido naquela mesma década. Nesta terça-feira, 22, contudo, o advogado do cineasta, Alexander Rufus-Isaacs, confirmou que um acordo entre as partes foi selado e, assim, seu cliente conseguiu novamente se esquivar de um julgamento. Antes, a ida ao tribunal estava marcada para agosto de 2025.

A acusação

Em 1973, Polanski teria levado uma adolescente — que se manteve anônima — para jantar em Los Angeles, a embebedado com tequila e, ao notar que a desorientação já havia se assentado, a levado para casa e a agredido sexualmente. A ação judicial original afirma que a jovem protestou suas ações e, depois, foi deixada com “tremendas dores físicas e emocionais”. O acordo, porém, foi atingido no verão americano “com satisfação mútua”, segundo os advogados das duas partes. Detalhes sobre a negociação permanecem em sigilo.

Roman Polanski

Desde a notória confissão em 1977, Polanski continuou ativo na Europa e se tornou um dos diretores mais célebres da França, onde venceu dez troféus César. Em 2003, foi premiado melhor diretor pelo Oscar com O Pianista e, seis anos depois, foi foco de um abaixo-assinado que exigia o fim de seu banimento dos Estados Unidos. O documento foi assinado por 138 profissionais da indústria, como os cineastas Martin Scorsese, Pedro Almodóvar e Woody Allen. Seu filme mais recente, O Hotel Palace, ainda não tem data de estreia no Brasil.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial