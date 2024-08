Calendário Pirelli volta a despir celebridades após período recatado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A edição de 2025 do famoso calendário Pirelli será quente. É o que promete o ensaio assinado pelo fotógrafo e cineasta Ethan James Green, que traz estrelas de Hollywood, da TV e da moda, como o ator de Star Wars John Boyega, e a atriz de Euphoria Hunter Schafer, praticamente sem roupas. A postura sensual, uma marca do calendário, ficou um pouco mais recatada nos últimos anos, em resposta a movimentos feministas e antiassédio, como o #MeToo.

“Eu acho que o #MeToo nos forçou a uma pausa, o que foi bom. Acho que o conceito do que é sexy mudou, está mais perto do que vemos nas redes sociais em selfies, por exemplo”, disse o fotógrafo ao jornal britânico The Guardian. “Isso porque as pessoas ganharam o controle sobre o que postar, sobre como retratar a pele e sem fazer o que os deixa desconfortáveis.” Sobre as escolhas estéticas feita por ele no ensaio, Green afirma que “todos chegamos nus ao mundo, logo, essa é a melhor maneira de capturar nossa essência”.

Além de Boyega e Hunter, e do próprio fotógrafo, completam os doze meses do calendário a atriz de Bridgerton Simone Ashley, o astro francês Vincent Cassel, a cantora italiana Elodie, a modelo trans Connie Fleming, a artista visual americana Martine Gutierrez, a atriz sul-coreana Hoyeon, a atriz indiana Padma Lakshmi e as modelos americanas Jenny Shimizu e Jodie Turner-Smith. Confira a seguir algumas imagens de bastidores do ensaio.