Blake Lively em ‘É Assim que Acaba’, de rumores de Oscar ao cancelamento

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os últimos dias deveriam ser de bonança para Blake Lively, mas o jogo virou de repente. A atriz famosa pela série Gossip Girl está em cartaz com o filme É Assim que Acaba, adaptação do livro de mesmo nome da autora Colleen Hoover. A produção, que foi adiada diversas vezes, chegou aos cinemas na semana passada e vem arrebanhando espectadores – além de polêmicas, que levaram sua estrela loira ao covil do cancelamento.

Para começar, Blake e seu colega de cena, que também é diretor do filme, Justin Baldoni, não teriam se bicado muito nos bastidores. As acusações vão desde uma cena de beijo que a atriz considerou longa demais até intromissões de Ryan Reynolds, marido de Blake, no roteiro. Durante a divulgação do filme, Blake e Justin não tiraram fotos juntos, nem deram entrevistas lado a lado. Para reforçar os rumores da treta, a autora e a atriz pararam de seguir o diretor nas redes sociais.

A guerra entre Blake Lively e Justin Baldoni

O diretor contratou uma agência americana especializada em gerenciamento de crise – a mesma usada por Johnny Depp que, para quem se lembra, saiu vitorioso no tribunal da Justiça e da internet após acusações de abuso da ex-mulher. Enquanto isso, Blake virou alvo de chacota por romantizar o filme sobre violência doméstica – que, já é erroneamente romantizado no livro –, e de se esquivar de falar do assunto sério, preferindo aparecer sempre linda e florida nos tapetes vermelhos de pré-estreias do longa. Ela ainda tentou surfar na onda de Barbie, que organicamente atraiu espectadores de cor-de-rosa aos cinemas: Blake pediu às mulheres que fossem com roupas floridas ver o filme, o que não pegou bem, afinal, vale lembrar, trata-se de uma trama sobre violência doméstica e não sobre amigas na primavera.

Agora, Blake caiu no tribunal virtual e foi declarada “cancelada” pelos usuários das redes. A razão vai além de tudo de errado que há no filme. Entrevistas antigas da atriz destratando jornalistas foram recuperadas, assim como mais rumores de que ela não se esforça para ser agradável com os subalternos. Em um evento dramático, ela discutiu com uma jornalista que, ao entrar na sala da entrevista, parabenizou a atriz por estar grávida (então de quase 8 meses) — Blake, irritada, sugeriu que a repórter teria feito um julgamento de seu corpo e do tamanho de sua barriga, sendo assim, ela também poderia supor que a jornalista poderia estar gestante. Recentemente, a repórter afirmou que não só nunca esteve grávida como não pode ter filhos.

E como um rumor nunca vem desacompanhado, disseminou-se no TikTok a história de que Blake e Ryan almejavam, com É Assim que Acaba, a sonhada estatueta do Oscar de melhor atriz. Se há uma certeza entre tanto diz-que-me-disse é que não será dessa vez que esse prêmio vai chegar na estante do casal.