Blake Lively derruba marido, Ryan Reynolds, do topo das bilheterias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Três semanas após a estreia mundial de Deadpool & Wolverine, o filme já é responsável por acumular mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias globais e continua atraindo fãs aos montes às salas de cinema — mas a nova produção da Marvel não foi párea para o novo longa estrelado por Blake Lively, que na vida real é esposa do intérprete de Deadpool, Ryan Reynolds . No Brasil, É Assim que Acaba desbancou o filme do anti-herói ao preencher mais de 860 000 cadeiras e gerar 18,18 milhões de reais entre 8 e 11 de agosto. No segundo lugar, o longa com Reynolds e Hugh Jackman no protagonismo teve público de 626 350 e arrecadou 14,57 milhões de reais. Os dados são da Comscore.

Baseado no livro homônimo escrito por Colleen Hoover — o mais vendido no Brasil em 2022 e 2023 —, o filme é protagonizado e produzido por Lively, que ainda recrutou o marido Ryan Reynolds para roteirizar algumas cenas. Juntos, o casal tem investido em uma campanha de marketing inspirada na disputa entre Barbie e Oppenheimer. A atriz, por exemplo, estampou a mais recente edição da Vogue americana junto a Hugh Jackman, o Wolverine, enquanto o ator tem participado de entrevistas e ativações publicitárias de É Assim que Acaba. Nos Estados Unidos, o resultado também foi fortuito, mas Deadpool e Wolverine permaneceu na liderança do ranking com 4,2 milhões de dólares de vantagem.

No drama, uma jovem florista acredita ter encontrado o amor de sua vida após conhecer o charmoso médico Ryle (Justin Baldoni — também diretor do longa). A vida a dois, contudo, revela segredos obscuros do galã, que passa a demonstrar comportamentos abusivos. Para sair da relação, ela então tem que contar com seu primeiro amor, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar). Feito com 25 milhões de dólares, o filme já mais que triplicou seu orçamento em sua receita mundial.

Continua após a publicidade

Fora a dupla, completam o Top 5 as animações Meu Malvado Favorito 4 e Divertida Mente 2 e a estreia Armadilha, novo suspense do diretor M. Night Shyamalan. Confira o ranking:

É Assim que Acaba

Deadpool & Wolverine

Meu Malvado Favorito 4

Divertida Mente 2

Armadilha

Borderlands: O Destino do Universo está em Jogo

O Exorcismo

Saideira

Lucas e Gi em: Dinossauros

Pequenas Cartas Obscenas

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial