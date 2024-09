Blake Lively completa um mês no topo de bilheteria com ‘É Assim que Acaba’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um mês desde a estreia do drama É Assim que Acaba, a história sobre abuso doméstico segue no topo do ranking de produções mais vistas pelos brasileiros, superando a marca de 2,4 milhões de espectadores e o valor de 50,5 milhões de reais de bilheteria acumulados ao todo. O apelo parte da estrutura pop, marcada por um triângulo amoroso e romance novelesco, mas principalmente do livro original e homônimo de Colleen Hoover, escritora mais vendida no país por dois anos consecutivos.

O êxito, no entanto, se mantém apesar de uma onda de polêmicas contra Blake Lively, protagonista e produtora do longa. Acusada de ser rude com jornalistas e fãs da franquia, ela também é vista como prova do esvaziamento dos temas sérios do romance na transição para o cinema, vendendo a história como um enredo floral e positivo ao invés de um relato contundente sobre abuso. Mesmo assim, ela se mantém no topo junto ao marido, Ryan Reynolds, estrela do segundo colocado do ranking, Deadpool & Wolverine.

Sorrateiramente, porém, o monopólio do par sobre a liderança está sendo ameaçado por lançamentos do horror. Estreia da última quinta-feira, 26, Longlegs – Vínculo Mortal foi visto por 125 000 brasileiros, apenas 5 000 a menos que Deadpool & Wolverine, já em sua sexta semana. Já no quarto lugar, Alien: Romulus permanece estável, tendo arrecadado já mais de 10 milhões de reais.

O relançamento nos cinemas de filmes da franquia Harry Potter também provou a força persistente das histórias criadas por J.K. Rowling, e os três primeiros — A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban — entraram no top 10. A iniciativa de reprisar os longas foi da Warner Bros., em celebração do aniversário de 20 anos da estreia de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.

Confira a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, segundo dados da Comscore:

1 – É Assim que Acaba

2 – Deadpool & Wolverine

3 – Longlegs – Vínculo Mortal

4 – Alien: Romulus

5 – Meu Malvado Favorito 4

6 – O Corvo

7 – Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

8 – Harry Potter e a Câmara Secreta

9 – Harry Potter e a Pedra Filosofal

10 – Divertida Mente 2

