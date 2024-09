‘Beetlejuice’ apavora Blake Lively e a tira do topo das bilheterias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após um mês de reinado sobre as bilheterias do Brasil, Blake Lively e o longa É Assim Que Acaba, baseado no fenômeno literário de mesmo nome, enfim encontraram um rival à altura dentro do circuito comercial. Estreia da última quinta-feira, 5 de setembro, Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, de Tim Burton, foi implacável ao longo dos últimos quatro dias da semana, tendo atraído mais de 300 000 espectadores — 200 000 a mais que o drama protagonizado pela loira de Gossip Girl.

Responsável por arrecadar 6,91 milhões de reais, o filme retoma a narrativa de Os Fantasmas Se Divertem (1988) mais de 30 anos após o lançamento do original. Agora adulta, Lydia Deetz (Winona Ryder) é uma médium famosa, apresentadora de um programa de auditório dedicado a expurgar assombrações das casas de famílias americanas. Sua habilidade sobrenatural, porém, a afasta da filha, Astrid (Jenna Ortega), que não compreende por que a mãe é capaz de falar com os mortos, mas não com o fantasma de seu pai, morto há poucos anos em uma expedição. Quando o patriarca da família, Charles Deetz, morre, as duas se reúnem na casa do primeiro filme, onde as tramoias do demônio Beetlejuice (Michael Keaton) e mais forças do mundo dos mortos as envolvem em diversas enrascadas.

Outras estreias da semana que entraram para o ranking de arrecadação foram Hellboy e o Homem Torto, Vovó Ninja e Corrida Maluca.

Confira a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil entre os dias 5 de agosto e 8 de setembro, segundo dados da Comscore:

1 – Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

2 – É Assim que Acaba

3 – Deadpool & Wolverine

4 – Longlegs – Vínculo Mortal

5 – Hellboy e o Homem Torto

6 – Meu Malvado Favorito 4

7 – Alien: Romulus

8 – Divertida Mente 2

9 – Vovó Ninja

10 – Corrida Maluca

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial