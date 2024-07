Alô, cinéfilos! São Paulo ganha novo festival de filmes diferentões

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Cinema de rua tradicional de São Paulo, o Reag Belas Artes vai receber, entre os dias 1º e 14 de agosto, a primeira edição do Festival de Filmes Incríveis, ou FFI para os íntimos. A promessa é que a seleção de longas será fina, com vinte eleitos, cada um de um país diferente, e do tipo que o pagante poderá até comprar ingresso para sessões surpresas, sem saber qual filme vai ver – já que todos serão muito bons.

Mas o que define um filme como incrível? Segundo o organizador André Sturm, a curadoria envolve basicamente qualidade – da técnica usada, passando pela direção, atuação, entre outros elementos que fazem de um filme digno de carregar um selo de aprovação. “Talvez não seja do seu gosto”, explicou ele em coletiva no cinema. “Mas você não vai sair da sala insatisfeito.”

O nome pretensioso do festival – que estará em vinte países além do Brasil – pode ser traduzido de outra forma: em vez de Festival de Filmes Incríveis, um nome mais adequado seria Festival de Bons Filmes que Dificilmente Chegariam ao Brasil. É o caso do longa indiano apresentado à imprensa após a coletiva, The Cloud and the Man (A Nuvem e o Homem), de Abhinandan Banerjee. Fotografado em preto e branco, o filme segue um homem que, após perder o pai, é despejado da casa onde vive. Entre o luto e a dificuldade de encontrar um novo lar, ele se apaixona, vejam só, por uma nuvem que o segue no céu.

Até agora, 17 longas que vão integrar a mostra foram divulgados – e a seleção conta com títulos que vão da Alemanha ao Irã, passando pelo Camboja, Turquia e, claro, Estados Unidos. Em comum, todos foram exibidos em festivais descolados de cinema pelo mundo. O valor do ingresso também é atrativo: a inteira sai por 10 reais, e a meia por 5. Confira neste link a programação.