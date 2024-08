A volta em grande estilo do astro Christopher Reeve aos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Prepare os lencinhos: em outubro um filme de super-herói, quem diria, promete emocionar a plateia. Trata-se de Super/Man: A História de Christopher Reeve, documentário que vai narrar a história do ator americano, que eternizou a imagem do Homem de Aço no imaginário popular, e sua vida e legado após o acidente que o deixou tetraplégico. Marcado para chegar aos cinemas brasileiros em 17 de outubro, o filme é tão aguardado pelo público que até quebrou um tabu recente da indústria cinematográfica.

Desde a ascensão da Netflix e do streaming, os documentários, um primo pobre do meio, saíram das salas de cinema para serem exibidos quase que exclusivamente em plataformas on-line. Assim, ver um documentário na tela grande se tornou uma raridade – regra que o Super-Homem será capaz de desafiar.

Nascido em 1952, Christopher Reeve conquistou o estrelato com Superman – O Filme, de 1978. No total, ele usou o figurino do personagem em quatro grandes produções, abrindo caminho para o popular filão. A carreira brilhante foi interrompida, em 1995, quando um acidente de equitação o deixou tetraplégico. A luta de Reeve para aceitar a nova condição física e seu posicionamento como ativista pelos direitos de pessoas com deficiência é parte essencial do documentário, que conta com imagens raras e entrevistas com celebridades e familiares. Reeve morreu em 2005, aos 52 anos, vítima de um infarto. Confira o trailer do filme:

