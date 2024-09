A revelação do documentário da Netflix sobre Eliza Samúdio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos crimes mais chocantes do país, o assassinato de Eliza Samúdio é tema do novo documentário da Netflix A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samúdio, que retrata a vida da jovem, morta aos 25 anos, em julho de 2010, a mando do ex-goleiro Bruno, na época parte do time do Flamengo. A produção dirigida por Juliana Antunes traz mensagens inéditas sobre os anseios da vítima, então grávida do atleta, que almejava voltar a estudar e cuidar do filho.

“Vou fazer supletivo a distância. Jamais vou encher o saco dele, tu sabe. Quero só paz para cuidar do meu filho e estudar. Viver minha vida sem medo”, diz ela em uma das conversas relatadas pelo documentário. “Quero terminar logo os estudos para fazer faculdade. Tomara que até la eu já tenha resolvido as coisas com o pai do meu filho. Depende da Justiça.” Na época, Eliza já havia alertado as autoridades sobre ameaças do ex, mas não teve o respaldo de uma medida protetiva.

Após o nascimento de Bruninho, filho dos dois, Bruno atraiu Eliza ao seu apartamento com a promessa de conversar e acertar as pontas sobre a situação. A um amigo, ela disse que o goleiro prometera mudar e que queria “viver em harmonia” com ela “pelo nosso filho”. É nesta ocasião de Eliza desaparece. A produção traz relatos ainda de investigadores, policiais, de pessoas próximas da vítima e também do goleiro, entre eles a ex-esposa de Bruno.

