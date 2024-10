A polêmica sobre filmes brasileiros pré-selecionados para o Oscar 2025

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira, 16 de setembro, a lista de seis filmes pré-selecionados à indicação brasileira à categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025, composta por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, Cidade; Campo, de Juliana Rojas, Levante, de Lillah Halla, Motel Destino, de Karim Aïnouz, Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges e Sem Coração ,de Nara Normande e Tião. A divulgação da seleção, porém, desgradou o diretor Aly Muritiba, de Deserto Particular, que protestou nos comentários do Instagram: “Gente, meados de setembro e ainda estamos numa pré lista? Não aprendemos nada mesmo, né? A esta altura a maioria dos países já estão em campanha”. Até o momento, 47 países já selecionaram seus representantes.

A queixa de Muritiba foi apoiada com 150 curtidas e dezenas de outros comentários similares. Quem a respondeu foi a atriz e cineasta Bárbara Paz, diretora secretária da Academia. Se dirigindo ao colega, que é sócio acadêmico da associação, ela ressaltou que, “em pouco tempo, muita coisa mudou”: “Você nem sabia que tinha que inscrever teu filme para concorrer ao Oscar, ou nem sabia que existia uma Academia Brasileira de Cinema que fazia a seleção dos filmes. Lembra quem te indicou a fazê-la? Pois é, já andamos bastante”. Ainda em seu comentário, Bárbara diz que o quadro responsável pela decisão conseguiu “antecipar a data conforme permitido” e frisou que resta torcer para que o filme nacional escolhido chegue na lista de pré-selecionados elaborada pelo próprio Oscar. “Viva nosso cinema brasileiro”, concluiu.

Em tréplica, Muritiba disse já ter conversado com a atriz sobre os prazos e que é de conhecimento geral “o quanto algumas semanas fazem diferença”. A reclamação ocorre pouco tempo após o sucesso de Ainda Estou Aqui nos festivais de Veneza e Toronto, onde críticos da imprensa internacional elogiaram o longa e ressaltaram a atuação de Fernanda Torres como digna da atenção do Oscar. É difícil, portanto, imaginar que qualquer outro filme seja o escolhido para a vaga.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial