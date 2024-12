A polêmica insólita sobre o filme Virgem Maria, a mãe de Jesus, da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Título mais visto da Netflix no Brasil nesta semana, o filme Virgem Maria, que dramatiza a história da mãe de Jesus Cristo, virou centro de uma polêmica insólita. O longa tem sido alvo de críticas por causa da escalação de atores e atrizes israelenses, como Noa Cohen, intérprete da protagonista da história. Outros atores de Israel são Ido Tako, Ori Pfeffer, Mili Avital, Keren Tzur e Hilla Vidor. O motivo da revolta por parte do público é o atual contexto social, já que Israel está em guerra contra o Hamas, grupo terrorista da Palestina, que tem sido bombardeada por tropas israelenses intensamente desde outubro de 2023, e, historicamente, Jesus Cristo foi um profeta judeu que viveu na Palestina.

“Primeiro a Netflix tirou todo o conteúdo palestino do ar e agora eles transmitem um filme sobre Maria com um elenco todo israelense enquanto essas mesmas pessoas estão bombardeando o local de nascimento de Cristo? Boicote essa m*”, criticou um perfil no X (antigo Twitter). “A netflix achou que seria uma boa ideia escalar uma israelense como a Mãe Maria como se os israelenses não estivessem bombardeando a terra natal do próprio Jesus, assim como todas as igrejas”, escreveu outro. Outro comentário dizia: “Há algo perturbador em uma atriz israelense interpretar Maria enquanto comunidades cristãs palestinas estão sendo atacadas e patrimônios históricos apagados”.

A polêmica é insólita porque, originalmente, Maria, de acordo com a Bíblia, ela era uma mulher judia nascida em Nazaré, que, dentro da configuração geográfica dos dias atuais, fica no norte de Israel.

Virgem Maria foi dirigido por DJ Caruso, com roteiro de Timothy Michael Hayes, e conta a saga de Maria, a mãe de Jesus, desde sua infância em Nazaré até o nascimento do rebento em uma manjedoura.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade