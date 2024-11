A nova aventura da escritora Colleen Hoover no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após a adaptação de É Assim que Acaba, mais um livro de Colleen Hoover vai virar filme: Verity, best-seller que figura na lista de livros mais vendidos de VEJA há 130 semanas. O longa será estrelado por Anne Hathaway, no papel da personagem que dá nome à obra, e dirigido por Michael Showalter, responsável por Os Olhos de Tammy Faye e Uma Ideia de Você. Ainda não há previsão de estreia para o filme, que deve ser lançado nos cinemas, segundo o portal Deadline. Em uma publicação no Facebook, Hoover celebrou a novidade. “Verity está chegando aos cinemas e estou muito animada com o elenco, o roteiro, o diretor e toda a equipe trazendo esse projeto à vida. Mal posso esperar. Mais novidades em breve!”, escreveu a autora.

Qual é a história de Verity?

A trama segue Verity Crawford, escritora que sofre um acidente de carro no auge de sua carreira e fica em estado vegetativo, impossibilitada de terminar sua série de sucesso. Nessas circunstâncias, seu marido contrata Lowen Ashleigh, uma autora à beira da falência, para escrever os três livros restantes da coleção sob um pseudônimo. Lowen aceita o trabalho, mas no processo acaba descobrindo segredos obscuros sobre o passado de Verity e o acidente que a vitimou.

