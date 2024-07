A Casa do Dragão: entenda 3 pontos essenciais revelados no sétimo episódio

* Este texto contém spoilers do sétimo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão

Perto de encerrar a segunda temporada, A Casa do Dragão apresentou um de seus capítulos mais bonitos e impressionantes: em Semeadura, sétimo e penúltimo episódio da fase, apresentado neste domingo, 28, a série deu um grande passo rumo ao desenrolar da chamada Dança dos Dragões, guerra histórica do universo de Game of Thrones, adaptação da saga de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin. Confira a seguir cinco pontos essenciais para entender o episódio e suas implicações para o futuro da trama.

Quem são os novos montadores de dragões?

No sexto episódio, Rhaenyra (Emma D’Arcy) coloca em prática o plano de encontrar novos montadores para três dragões que vivem no fosso da ilha Pedra do Dragão. A busca por nobres que tenham sangue Targaryen começa mal: o cavaleiro Steffon Darklyn tenta domar o dragão Seasmoke (ou Fumaresia, em português), mas é morto sob o fogo do animal. O bicho foge e encontra ele mesmo seu montador, Addam (Clinton Liberty), filho bastardo do Senhor das Marés. Logo no início do sétimo episódio, Addam se curva perante Rhaenyra jurando lealdade. A escolha peculiar do dragão leva a rainha a procurar mais bastardos dispostos a tentar ser um montador de dragão. O ferreiro Hugh Hammer (Kieran Bew) se torna o cavaleiro de Vermithor, também conhecido como Fúria de Bronze, o segundo maior dragão depois da temida Vhagar. Em seguida, quase por acaso, Ulf, o Branco, fugindo de Vermithor encontra Asaprata, que o adota como seu humano favorito. Ambos os dragões, eram, respectivamente, montaria do rei Jaehaerys, avô de Rhaenyra, e da rainha Alysanne, tia-avó da personagem.

Quem pode montar um dragão?

A história oficial de Westeros diz que apenas os Targaryen são dignos dos dragões. Porém, acredita-se que os escritos foram manipulados para exaltar a casa – logo, qualquer um com sangue valiriano pode montar um dos animais. Seria então o caso dos Velaryons, o que explica Addam ter se tornado um montador. Na trama da série, Hugh diz que sua mãe era uma bastarda do rei Jaehaerys I, que sobreviveu como prostituta. Sendo assim, ele seria primo de Viserys, pai de Rhaneyra. Ulf, por sua vez, afirma que é irmão de Viserys e Daemon, filho bastardo de Baelon. Ulf e Hugh, então, seriam primos trambém.

O dragão misterioso do Vale Arryn e Rhaena

Sheepstealer, ou Roubaovelha, é um dragão selvagem ainda não apresentado pela série. No livro Fogo e Sangue, no qual a produção se baseia, ele é domado por uma bastarda chamada Nettles, uma possível descendente valiriana. A série de TV, porém, indica que vai mudar essa trama, transformando Rhaena (Phoebe Campbell), filha de Daemon e lady Laena Velaryon, na montadora do animal. No livro, Nettles conquista o dragão, pouco afeito a humanos, deixando ovelhas mortas perto de onde ele fica, até ter a confiança do bicho. No futuro, porém, a jovem tem problemas com Rhaenyra. O oitavo e último episódio da segunda temporada da série vai ao ar no próximo domingo, 2, e promete um grande enfrentamento de dragões e humanos.