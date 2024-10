A boa fase de Selton Mello no cinema, da volta de Chicó a rumores de Oscar

No começo dos anos 2000, era difícil ir ao cinema sem dar de cara com um cartaz estampando o rosto de Selton Mello. Para a sorte dos fãs do ator, o mesmo vai acontecer nos próximos meses: o mineiro está em três filmes nacionais aguardados – e que merecem um lugar na sua agenda. A começar por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que pode levar o diretor e o elenco ao Oscar no ano que vem. A trama se passa no início da década de 1970 e conta a história de Eunice Paiva e seus cinco filhos, que enfrentaram a tragédia de perder o pai, o deputado Rubens Paiva, que desapareceu após ser levado por militares. Selton interpreta Rubens, papel que lhe rendeu elogios lá fora – e até rumores de que ele está entre os nomes cotados para uma indicação ao Oscar de ator coadjuvante. Mello atua ao lado de Fernanda Torres, a protagonista que vive Eunice, também elogiada e que já vem somando prêmios na gringa. O filme será exibido na Mostra de SP e no Festival do Rio. Ele chega aos cinemas do país no dia 7 de novembro.

Também está na programação da Mostra e do festival carioca o terror Enterre Seus Mortos, baseado no livro de mesmo nome de Ana Paula Maia. O filme original Globoplay é dirigido por Marco Dutra e traz Mello e Marjorie Estiano no protagonismo. Na trama, o personagem de Selton recolhe animais atropelados da estrada em uma trama soturna de tom fantástico. O longa está previsto para estrear no circuito nacional no começo do ano que vem.

Antes disso, no dia 25 de dezembro, pleno Natal, chega às salas a aguardada comédia O Auto da Compadecida 2, no qual Selton retorna ao papel do famoso trambiqueiro Chicó ao lado de Matheus Nachtergaele como João Grilo. A trama se passa 20 anos depois do primeiro filme, de 1999, baseado na peça teatral de mesmo nome do autor Ariano Suassuna. Pelo que sugere o trailer, o longa deve agradar os mais nostálgicos, enquanto oferece uma mensagem de esperança característica para essa época do ano.