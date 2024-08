3 ótimos filmes sobre atletas reais para manter aceso o clima olímpico

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

As competições dos jogos olímpicos deixam qualquer um com o coração na mão. Mais intenso ainda é seguir a história de vida de atletas que superam as mais diversas situações antes de chegar ao pódio. A coluna Em Cartaz, da VEJA, selecionou três filmes essenciais sobre competidores olímpicos da vida real que são pura inspiração. Confira no vídeo a seguir:

