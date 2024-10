O que é fato ou fantasia no romance real que inspirou ‘Ninguém Quer’

Atual líder do ranking de séries mais vistas da Netflix no Brasil, Ninguém Quer conta a história de uma apresentadora de podcast desinibida e agnóstica que se apaixona por um rabino sedutor. Vividos na série por Kristen Bell e Adam Brody, Joanne e Noah foram livremente inspirados por um casal real, mas boa parte dos acontecimentos da trama não segue exatamente a realidade.

Criado pela americana Erin Foster, o programa surgiu da relação dela própria com o marido, Simon Tikhman. Os dois se conheceram em 2018, na academia, e começaram a namorar pouco depois. Foster, assim como Joanne, tem um podcast, e não era ligada a nenhuma religião. Tikhman, por outro lado, é judeu e pratica a doutrina. “A série é baseada na única boa decisão que já tomei: me apaixonar por um bom garoto judeu”, contou Foster ao Tudum, site da Netflix. A trama, portanto, foi moldada a partir da apreensão inicial da criadora ao se deparar com as diferenças religiosas entre ela e o amado, e como isso poderia afetar a relação. “Percebi que ser feliz é muito mais difícil do que ser infeliz – não há do que reclamar. Então, criei esse programa baseado em todas as maneiras pelas quais encontrar a pessoa certa pode ser tão difícil”, explicou ela.

Nem tudo na série, no entanto, segue a realidade. Tikhman, por exemplo, compartilha o judaísmo com Noah, mas não é um rabino como o personagem da trama: ele, na verdade, é dono de uma gravadora, e trabalha como empresário na indústria musical. Foster, que se converteu ao judaísmo em 2019, antes de se casar, também esclareceu que foi bem acolhida pela família de Tikhman, ao contrário do que acontece na produção, em que os parentes de Noah se opõem fortemente à relação.

Confira o trailer de ‘Ninguém Quer’:

