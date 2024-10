A Garota da Vez: A história real do serial killer que foi a programa de TV

Em cartaz nos cinemas, A Garota da Vez, thriller estrelado por Anna Kendrick — que também faz sua estreia como diretora no longa –, dramatiza a história real do serial killer Rodney Alcala, que chegou a participar de um programa de namoro na TV a fim de encontrar sua próxima vítima. No filme, Daniel Zovatto interpreta o assassino e fotógrafo que atraía mulheres a lugares afastados para estuprá-las e matá-las, cometendo inúmeros crimes e que acabou escapando da prisão várias vezes graças a falhas do sistema judicial dos Estados Unidos.

Em A Garota da Vez, Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) é uma aspirante a atriz tentando construir uma carreira em Los Angeles na década de 1970, mas sem muito sucesso. Sua agente, então, a incentiva a participar de um programa de namoro para que ela seja vista. A dinâmica de The Dating Game consiste em uma mulher solteira que precisa conversar com três pretendentes por um muro, sem ver como eles realmente aparentam, somente ouvindo suas vozes enquanto eles respondem perguntas criadas pelo programa. No final, a jovem, sem querer, acaba escolhendo justamente Rodney, um homem de cabelos longos que escolhe mulheres vulneráveis para matar estranguladas.

Qual a história real de A Garota da Vez

Rodney Alcala, batizado de Rodrigo Jacques Alcala-Buquor, nasceu em 23 de agosto de 1943 e passou a infância no México antes de sua família se mudar para Los Angeles, quando ele tinha 8 anos. Quando completou 17, ele se alistou no exército americano, mas foi dispensado após acusações de má conduta sexual. Depois, ele se matriculou no curso de belas artes na Universidade da Califórnia, onde se formou em 1968, aos 25 anos. Alcala teria cometido seu primeiro ataque na faculdade, e então fugido para Nova York, onde cometeu mais crimes. De acordo com a People, o assassino assistiu a uma aula com Roman Polanski na Universidade de Nova York, usando o pseudônimo de “John Berger”.

Rodney Alcala era um fotógrafo amador que ostentava cabelos longos e atraía mulheres se oferecendo para fotografá-las, as levando para lugares isolados, onde as abusava sexualmente e estrangulava. Ele foi condenado pelo assassinato de quatro mulheres e uma adolescente de 12 anos na Califórnia, além da morte de outras duas vítimas em Nova York. Os casos aconteceram entre 1971 e 1979.

Sempre houve suspeita de que Alcala tenha feito mais vítimas em Los Angeles, Seattle, Arizona, New Hampshire e no Condado de Marin, incluindo o assassinato de Christine Ruth Thornton, mulher de 28 anos — e grávida de seis meses — desaparecida em 1978 e cujo corpo foi encontrado somente 1982. A promotoria de Wyoming, responsável pelo caso, queria processar o assassino em 2016, mas descartou um julgamento já que ele estava muito doente para ser extraditado e enfrentar a acusação.

Algumas das vítimas de Alcala sobreviveram aos ataques, como Tali Shapiro, de Palm Springs, que, aos 8 anos, fora agredida sexualmente e espancada por ele em setembro de 1968. Ela foi atacada a caminho da escola, depois encontrada nua e coberta de sangue por autoridades. Alcala foi preso e condenado por molestar Shapiro, mas acabou solto em liberdade condicional pouco tempo depois.

Em 1978, o criminoso apareceu como um dos pretendentes do The Dating Game, apresentado por Jim Lange, usando um terno marrom e sendo descrito como um “um fotógrafo de sucesso” que “entre os cliques fotográficos poderia ser encontrado saltando de paraquedas ou andando de moto”. Apresentado como Solteiro número 1 — no filme ele é o terceiro pretendente –, Alcala acabou vencendo o concurso, mas a jovem decidiu não sair com ele, dizendo à coordenadora de concorrentes Ellen Metzger que: “Não posso sair com esse cara. Há vibrações estranhas saindo dele. Ele é muito estranho. Não estou confortável”.

Alcala foi escolhido pela produção do programa apenas por ser “alto, bonito e charmoso”. Os produtores não faziam verificação de antecedentes criminais, então não sabiam que ele também já havia assassinado pelo menos duas mulheres no sul da Califórnia até aquele momento.

Trechos do programa são encontrados no YouTube:

O que aconteceu com Rodney Alcala?

Em 1979, Alcala foi preso sob suspeita de ter matado pelo menos sete mulheres. De acordo com os promotores do caso, o criminoso espancava ou estrangulava as vítimas até que perdessem a consciência, depois as socorria, mas quando elas acordavam, ele repetia o processo antes de finalmente matá-las. No ano seguinte, ele foi condenado à morte por matar Robin Samsoe, de 12 anos, mas o julgamento foi revertido em 1984, ele recebeu um novo julgamento, foi sentenciado à execução novamente em 1986, mas o júri foi anulado em 2003.

Promotores da Califórnia conseguiram evidências de DNA de Alcala ligado à morte de quatro mulheres assassinadas entre 1977 e 1979: Jill Barcomb, 18; Jill Parenteau, 21; Georgia Wixted, 27; e Charlotte Lamb, 32. Em 2010, o assassino foi condenado em cinco acusações de homicídio em primeiro grau, sendo sentenciado à morte mais uma vez.

Rodney também foi condenado a 25 anos de prisão perpétua em 2012 em Nova York, pelo assassinato de Cornelia Crilley e Ellen Jane Hover, ambas de 23 anos e mortas na década de 1970.

Em 24 de julho de 2021, o serial killer morreu de causas naturais aos 77 anos, enquanto aguardava sua vez no corredor da morte na Califórnia. Embora o verdadeiro número de mortos permaneça desconhecido, as autoridades acreditam que Alcala pode ter matado até 130 pessoas, de acordo com a Associated Press.

