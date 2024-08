4 filmes baseados em casos reais tão surpreendentes que parecem mentira

Filmes inspirados em histórias reais são um chamariz certeiro para uma boa sessão de cinema. Algumas vezes, no entanto, a realidade é tão absurda que parece fruto da ficção — daquelas situações que, caso não tivessem saído diretamente dos livros de História ou de relatos certamente fidedignos, renderiam até aos melhores roteiristas a acusação de “forçar a barra” na narrativa. Confira, a seguir, quatro filmes inspirados em histórias verídicas que mais parecem mentira — e onde assisti-los.

Argo (2012)

Onde assistir: disponível no Prime Video

O longa é baseado na história real da retirada de seis americanos escondidos na embaixada canadense do Irã, em 1980. Para salvá-los, o agente da CIA Tony Mendez (Ben Affleck) mente sua identidade e finge para as autoridades que está gravando um filme nas paisagens desérticas do país — um plano tão rocambolesco que parece quase impossível de ser de fato concretizado.

Eu, Tonya (2018)

Onde assistir: disponível na Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=_YSP-ADogMA

Rivalidade no esporte não é um tema raro nos cinemas, mas essa ideia é levada ao extremo no longa inspirado na ex-patinadora Tonya Harding. Em 1994, aos 22 anos, a americana passou de estrela do gelo a vilã do esporte depois que seu marido e outras pessoas próximas contrataram um malandro qualquer para estourar a pauladas o joelho da sua maior rival, Nancy Kerrigan, e tirá-la da olimpíada de inverno. O cara, no entanto, causou menos danos do que o esperado: Nancy se recuperou à tempo para o torneio e ficou com a prata — enquanto Tonya acabou na oitava colocação e pouco depois foi banida do esporte para sempre após confessar que omitiu informações sobre o episódio aos policiais.

Prenda-me Se For Capaz (2003)

Onde assistir: disponível para compra e aluguel no Prime Video

Com apenas 17 anos de idade, Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) já era um mestre na arte do disfarce, e ganhava a vida praticando golpes milionários. Com o “sucesso” no ramo criminoso, o adolescente virou o ladrão de bancos mais bem sucedido dos Estados Unidos até então — tanto que o próprio FBI passou a caçá-lo e a se interessar pelos seus métodos infalíveis.

A Travessia (2015)

Onde assistir: disponível no MAX

Em agosto de 1974, o artista francês Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) estendeu ilegalmente, e com ajuda de amigos, um cabo de aço entre as torres gêmeas. Equilibrista, ele andou de um lado ao outro por algumas vezes, sem nenhum tipo de proteção, e passou 45 minutos suspenso entre os prédios que já não existem mais. A história de tirar o fôlego foi transformada em filme por Robert Zemeckis.