Rodrigo Garcia: ‘Reduzir ICMS é solução Tabajara e a conta vai chegar’

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, reforçou o coro dos chefes de Executivos estaduais contra as propostas do governo federal para reduzir a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, na esperança de segurar o aumento dos preços nas bombas. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Garcia acusou o presidente Jair Bolsonaro de criar uma “cortina de fumaça” para transferir aos governadores a responsabilidade pela crise no setor.

Segundo Garcia, o Estado de São Paulo vem dando sua contribuição para segurar os preços desde o ano passado, com medidas como o congelamento da alíquota incidente no diesel. Segundo ele, se quiser de fato segurar a alta dos preços, o governo deveria utilizar o lucro da Petrobras para financiar um subsídio aos combustíveis.

“Isso é uma cortina de fumaça. É querer transferir uma responsabilidade para quem não tem responsabilidade. Agora, como governador de São Paulo, São Paulo já está dando sua contribuição. Congelou o preço ICMS do ano passado. E o preço da gasolina e do diesel continuou subindo”, afirmou Garcia, apontando que esta é uma prova de que o problema não está no ICMS e sim na política de preços da Petrobras.

“Falar que vai reduzir a alíquota do ICMS? Isso é uma medida paliativa, uma solução Tabajara e a conta vai chegar. Porque muitas vezes, todo mundo gostaria de reduzir imposto. Mas se você não reduzir despesa do outro lado, é impossível você conseguir reduzir imposto.”

Garcia fez uma defesa intensa da privatização da Petrobras e afirmou que o Brasil paga o preço de permitir um monopólio de uma empresa com capital privado, barrando qualquer tipo de concorrência no setor.

Continua após a publicidade

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. A edição com Garcia contou com a participação de Joelmir Tavares, repórter de Política da Folha de S. Paulo, e Christiano Panvechi, chefe de redação e âncora da Rádio Bandeirantes.

O Amarelas On Air é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país. A entrevista está disponível no YouTube, Facebook e Twitter. Também possui versões para Instagram e LinkedIn.

1/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/7 Rodrigo Garcia, o convidado da semana do programa Amarelas On Air, de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA)

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o Amarelas On Air

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Amarelas On Air e sobre bastidores da política nacional em https://veja.abril.com.br/blog/clarissa-oliveira/

Continua após a publicidade