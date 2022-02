Os 15 minutos de Bolsonaro com ministros do STF

O presidente Jair Bolsonaro teve hoje seu primeiro encontro olho no olho com ministros do Supremo Tribunal Federal, desde que aumentaram mais uma vez as tensões entre ele e a Corte. Bolsonaro recebeu os ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que foram entregar o convite da posse da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Como era de se imaginar, o encontro foi absolutamente protocolar e durou menos de 15 minutos. A reunião de Bolsonaro com os dois ministros e a mais atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais nos últimos dias são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.