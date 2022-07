O recado do ex-aliado e hoje rival de Bolsonaro sobre o aborto

Luciano Bivar, ex-aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro e hoje adversário do presidente na corrida ao Palácio do Planalto, não tem meias palavras a respeito do debate sobre o tratamento dado ao aborto como política de Estado. Ao Amarelas On Air desta semana, Bivar disse que entende o aborto como uma “questão pessoal”. Mas rechaça veementemente a criminalização da interrupção da gravidez.

Confira a fala de Bivar na entrevista ao Amarelas On Air: