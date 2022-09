O que as pesquisas internas do PT trazem para Fernando Haddad

As pesquisas internas do PT começaram a indicar que o eleitor já enxerga o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) como adversário forte para Fernando Haddad na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. O quadro reforça a tendência que já havia aparecido nas últimas pesquisas Datafolha e Ipec em São Paulo, em que o tucano aparece tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas.

Mais do que isso, há sinais de um movimento de resgate da velha polarização PT x PSDB. Não é o melhor dos mundos para o petista, que há tempos vem torcendo para reproduzir em São Paulo a polarização nacional entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Quem é próximo de Haddad se empenha em ver o lado positivo. Diz que o PSDB é, ao menos, um adversário mais que familiar para os petistas em São Paulo.

