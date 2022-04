Lula e o jantar com caciques do MDB

O jantar marcado para esta noite entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e caciques do MDB marca um novo movimento da campanha presidencial petista, menos voltado à base histórica do partido e desenhado com o objetivo de atrapalhar a terceira via. O encontro vai reunir o ex-presidente e os emedebistas que abriram uma dissidência em relação à candidatura de Simone Tebet (MDB-MT). Mas o jogo foi todo combinado. Nomes como Eunicio Oliveira (MDB-CE) e Renan Calheiros (MDB-AL) fizeram questão de avisar a cúpula da campanha emedebista antes de casar a agenda com Lula. Enquanto o petista se movimenta no jogo eleitoral, o governo do presidente Jair Bolsonaro se vê às voltas com uma polêmica bem diferente. Como informou mais cedo o Radar, o Ministério da Defesa está sendo cobrado por explicações pela compra de cerca de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. Esses são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.