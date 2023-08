As alternativas de Lula para agradar ao Centrão

Enquanto o governo tenta amarrar o desenho da nova Esplanada, aumentaram nos bastidores as especulações sobre a possibilidade de criação de um novo ministério para acomodar o Centrão. Uma ideia que circula desde a semana passada e ganhou força no fim de semana é recriar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. As especulações sobre o desenho da nova Esplanada e o depoimento de Carla Zambelli à Polícia Federal são temas do Giro VEJA.

