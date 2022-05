Alexandre de Moraes abastece embate com Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, manteve acesa a briga com Jair Bolsonaro, depois de ser alvo de ações por abuso de autoridade movidas pelo presidente. Na cerimônia de 90 anos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Moraes mandou recado ao presidente e disse que a Corte tem coragem de lutar contra quem não acredita na democracia. Alexandre de Moraes vai assumir o comando do TSE em agosto, num mandato que vai se estender durante o processo eleitoral. O discurso de Alexandre de Moraes e o aceno de Bolsonaro ao eleitorado evangélico são os temas do Giro VEJA.

