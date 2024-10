Estudo com pintinhos pode melhorar a compreensão das emoções animais

Giro VEJA - quinta, 24 de outubro

A corrupção no Judiciário em esquema que chegou ao STJ

A Polícia Federal deflagrou uma operação que mira cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acusados de corrupção e venda de sentenças. Servidores públicos, advogados e empresários também são alvos de 44 mandados de busca e apreensão. O caso revelado por VEJA mostra que o lobista e empresário do setor de transportes Andreson de Oliveira Gonçalves é apontado como responsável por acionar funcionários do tribunal no esquema que existia há pelo menos quatro anos. Saiba mais no Giro VEJA.