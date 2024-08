Uma por todas e todas por uma

A seleção de Arthur Elias tinha perdido por 2 a 0 para a Espanha na primeira fase. A vitória de hoje, com direito a goleada por 4 a 2, pôs as brasileiras na final da Olimpíada contra a forte equipe dos Estados Unidos. O Brasil volta a lutar pelo ouro pela primeira vez desde Pequim, em 2008. O extraordinário resultado foi seguido das tribunas pela rainha Martha, que tinha sido suspenso por dois jogos. Na finalíssima, ela pode ser aproveitada por Elias – mas é provável que ela inicie a partida no banco. A medalha de ouro seria um belo fim de carreira para a maior de todas. O Brasil joga por ela e ela por todas.