Torre Eiffel, a princesinha do mar

Difícil não se espantar, na televisão ou em Paris, com a quadra de vôlei de praia montada bem atrás da Torre Eiffel. É cenário de tirar o fôlego, só comparável à quadra de areia real montada em Copacabana para os Jogos de 2016. Em Paris, são 13 000 lugares. A areia foi transportada de uma usina no departamento de Aisne, a pouco mais de 100 quilômetros a noroeste da capital francesa. Quando as partidas começam, apesar do cenário ao redor, parece coisa de litoral mesmo, sobretudo quando as jogadores e os jogadores mergulham. Nessa sexta-feira, 1, Evandro e Arthur venceram uma dupla checa e avançaram para as oitavas de finais.