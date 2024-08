Concórdia na Place de La Concorde

Na espetacular moldura do parque urbano da Place de La Concorde, esperava-se que o brasileiro Pedro Barros, medalha de prata em Tóquio, saísse com algum lugar no pódio. Ele não conseguiu: ficou sem premiação, e o terceiro lugar foi de Augusto Akio, o “Japinha”. A alegria do rapaz parecia fazer mexer até o obelisco da praça. Ele brincou com malabares entre uma apresentação e outra. Fez graças com a torcida. Estava feliz da vida. O primeiro lugar foi do australiano Keegan Palmer. A prata, com o americano Tom Schaar. No final o trio se abraçou, ergueu aos céus o campeão, em total concórdia.