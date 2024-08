A reverência das americanas ao ouro da ginasta brasileira no solo

A primeira informação crucial da magnífica prova de solo desta segunda-feira, 5: foi o primeiro pódio de mulheres pretas na história da ginástica artística. E vale, como retrato dessa bonita constatação, o gesto de reverência que Simone Biles, medalha de prata, e Jordan Chiles, bronze, ambas americanas, fizeram para Rebeca Andrade. A brasileira foi ovacionada como rainha. No pódio, Simone e Chiles encurvaram o corpo na direção da menina de Guarulhos. Ela merece. Com seis medalhas olímpicas – ouro no solo em 2024 e no salto em 2021; prata no individual geral em 2021; prata no salto em 2024; prata no individual geral em 2012 e bronze no torneio de equipes em 2024 – ela ultrapassou os iatistas Torben Grael e Robert Scheidt para se tornar a mais premiada atleta olímpica brasileira em todos os tempos. É coisa grande. Simone e Jordan sabem disso.