A cerimônia do adeus no saibro

Foi como uma cerimônia de adeus para Rafael Nadal na quadra onde é rei – a Philippe Chartier, em Roland Garros, onde venceu 14 títulos de Grand Slam. Por obra de sabe-se lá que destino, ele enfrentaria Nova Djokovic, o eterno rival. Não deu para o espanhol. Foi o jogo de número 60 entre eles. Djokovic tem agora 31 vitórias, Nadal 29. Antes da partida de hoje, eles tinham se enfrentado dez vezes no saibro francês. Nadal vencera oito vezes, contra duas de Djokovic, que agora chegou à terceira. Na Olimpíada, o sérvio aplicou um 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, com relativa tranquilidade. Nadal mereceria uma estátua – ops, mas já há uma estátua dele dentro do recinto de Roland Garros.