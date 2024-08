Temperatura deve ter queda acentuada nos próximos dias; saiba o porquê

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que, nesta quinta-feira, 8, uma massa de ar frio se desloca pelo continente sul-americano. O sistema climático que começa a atuar sobre o Brasil deve provocar queda das temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná.

Considerando a intensidade e a propagação continental, será a primeira massa de ar frio, em 2024, que conseguirá avançar sobre todos os estados das regiões centro-oeste e sudeste do país. A previsão é de formação de geada, de forma gradativa acompanhando a evolução do ar frio e seco, sobretudo em localidades da região sul, mas também em áreas mais limitadas, do centro-oeste e sudeste do país.

Evolução

De acordo com o Inmet, o ar frio avança sobre o Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste do Mato Grosso e sul e sudeste de São Paulo. Na sexta-feira, 9, o sistema prossegue se deslocando e na sua trajetória atingirá o centro-oeste e sul do Mato Grosso, Rondônia, sul de Goiás, demais áreas de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro.

No sábado, 10, o ar frio se propaga também para áreas de Goiás, noroeste, sul, oeste e Zona da Mata de Minas Gerais e demais áreas do Rio de Janeiro. Ainda neste dia, o frio avança ainda mais atingindo parte da Região Norte, onde o fenômeno é conhecido como “friagem”, declinando as temperaturas no Acre, sul do Amazonas e sudoeste do Pará. No domingo, 11, a massa de ar frio, embora já enfraquecida, provocará declínio no norte de Goiás, Distrito Federal, área central de Minas Gerais e no centro-sul do Espírito Santo.

Haverá neve?

As temperaturas sobre o sul do país continuarão baixas entre a noite de quarta-feira, 7, e o sábado, 10, caracterizando assim o início de uma onda de frio. Não se pode descartar a possibilidade de neve, em pontos isolados das Regiões Serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre a sexta-feira, 9, e o sábado, 10.

No fim do domingo, 11, uma outra massa de ar frio trará reforço ao tempo frio no sul do país, mantendo as temperaturas baixas até pelo menos a quarta-feira, 14, com ápice de frio e geadas intensas na terça-feira, 13.

Ainda no domingo, 11, especialmente entre madrugada e amanhecer, a tendência é de geada generalizada em grande parte da Região Sul. Já no centro-leste e sul do Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de São Paulo, em parte de Minas Gerais (oeste, Campo das Vertentes e sul/sudoeste) e também na região serrana do Rio de Janeiro, há potencial para geadas, especialmente em áreas de vales ou baixadas de altitude ou planaltos.