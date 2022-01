Telescópio James Webb assume posição em órbita ao redor do Sol

O telescópio orbital James Webb chegou ao seu destino final, a um milhão e meio de quilômetros da Terra, um mês depois de ser lançado ao espaço. De uma base nos Estados Unidos, a Nasa acionou seus propulsores por quase cinco minutos para colocá-lo em órbita ao redor do sol. De seu ponto de vista no espaço, o Webb seguirá um caminho especial em constante alinhamento com o nosso planeta, permitindo contato de rádio ininterrupto.

Os espelhos do observatório de 10 bilhões de dólares ainda precisam ser alinhados e os detectores infravermelhos resfriados, antes que as observações científicas possam começar, em junho. “Estamos um passo mais perto de descobrir os mistérios do universo. E mal posso esperar para ver as primeiras imagens no meio do ano”, disse em comunicado o ex-astronauta e ex-senador democrata Bill Nelson, gestor da Nasa.

O telescópio permitirá aos astrônomos olhar mais para trás no tempo do que nunca, desde quando as primeiras estrelas e galáxias estavam se formando há 13,7 bilhões de anos. Antes de começar a funcionar, no entanto, serão necessários vários meses de trabalho a fim de prepará-lo. Os 18 segmentos de seu espelho principal, que foram dobrados para caber dentro do compartimento de carga do foguete que levou o telescópio ao espaço, foram desenrolados com o restante de seus componentes estruturais durante um período de duas semanas após o lançamento, em 25 de dezembro.

Esses segmentos foram recentemente separados dos prendedores que os mantinham no lugar para o lançamento e avançaram lentamente meia polegada de sua configuração original, permitindo que fossem ajustados em uma única superfície ininterrupta de coleta de luz. Agora, eles precisam ser alinhados para atingir o foco adequado do espelho, um processo que levará três meses para ser concluído. Se tudo correr bem, Webb deve estar pronto para começar a fazer observações no meio do ano, com imagens iniciais usadas para demonstrar que os instrumentos funcionam corretamente.

Considerado o sucessor do Telescópio Espacial Hubble, que orbita a 530 quilômetros de altitude, o Webb está muito longe para reparos de emergência. Isso torna os marcos do mês passado – e os próximos – ainda mais importantes.