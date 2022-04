Taylor Swift, o bicho

A cantora Taylor Swift já ganhou muitos prêmios por sucessos como “Shake It Off” e “You Belong With Me”. Sua mais recente homenagem, porém, é um tanto inusitada: agora, ela dá nome a uma nova espécie de milípede, um animal da classe dos artrópodes com corpo comprido e cilíndrico, popularmente conhecido como piolho-de-cobra.

A homenagem veio do cientista Derek Hennen, principal autor do estudo sobre novas espécies desse animal, descritas em um artigo de pesquisa publicado na revista ZooKeys. Entre as 17 novas espécies achadas nas Montanhas Apalaches, dos Estados Unidos, uma recebeu o nome da esposa de Hennen, Nannaria marianae, e outra, o da cantora, Nannaria swiftae, de quem é fã. “A música dela me ajudou a superar os altos e baixos da pós-graduação, então nomear uma nova espécie de milípede em sua homenagem é minha maneira de agradecer”, diz ele.

O milípede de garras torcidas junta-se a outras 16 novas espécies descritas no estudo. Esses invertebrados têm um papel valioso como decompositores de serapilheira – camada de material orgânico presente na superfície do solo de florestas, formada por uma infinidade de materiais como folhas, galhos, flores, frutos, sementes e dejetos de animais – onde eles liberam seus nutrientes no ecossistema.

Presentes em várias coleções de museus, possuem muitas espécies, que não foram descritos por décadas. Para corrigir isso, Hennes e mais dois pesquisadores, Jackson Means e Paul Marek, da Virginia Tech, iniciaram um projeto de coleta de novos exemplares em 17 estados do leste dos EUA, onde observaram mais de 1800 espécimes em folhas, rochas e troncos que vão ter o DNA sequenciado e serão apresentados cientificamente.