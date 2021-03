Série de James Cameron com Sigourney Weaver explora o mundo das baleias

No dia 22 de abril, quando se comemora o Dia da Terra, estreará no streaming Disney+ uma nova série, intitulada O Segredo das Baleias. Produzido pelo diretor vencedor do Oscar e conservacionista James Cameron e narrado pela atriz Sigourney Weaver, o programa será composto de quatro episódios.

O seriado explora as profundezas do mar para observar o comportamento, a beleza e a grandiosidade dos maiores mamíferos do planeta. Entre os aspectos abordados pela série, estão as habilidades de comunicação e a estrutura social de cinco espécies de baleias.

Esses animais são capazes de forjar amizades que duram a vida inteira, de repassar seus legados e tradições aos filhotes e de ficar de luto com a perda de um indivíduo próximo. O programa foi filmado ao longo de três anos em 24 locais pelo mundo.

Trata-se de mais um seriado do National Geographic disponível no Disney+ em que se pode descobrir e aprender sobre o comportamento de animais exóticos e selvagens. Para os amantes da vida animal, é um prato cheio e uma oportunidade incrível.