Saiba como comprar poeira vinda diretamente da Lua

No próximo dia 13, serão leiloadas as primeiras amostras de partículas lunares — poeira coletada da superfície da Lua — já obtidas pelo homem. As porções foram colhidas pelo astronauta Neil Armstrong durante a missão Apollo 11, primeira a permitir que um ser humano andasse na Lua.

A empresa responsável pelas vendas, Bonhams, declarou que a expectativa é de que o item seja comprado por um valor na faixa dos 800 mil a 1,2 milhão de dólares. No momento da coleta, Armstrong procurou garantir que “pelo menos uma pequena quantidade de material lunar para voltar à Terra, caso a Nasa terminasse a missão antecipadamente”, conta a Bonhams em comunicado.

À venda, está um pacote de 492 gramas de partículas lunares menores que um centímetro e doze fragmentos de rocha um pouco maiores. O item foi vendido pela colecionadora Nancy Lee Carlson, que só teve acesso às amostras por meio de um processo judicial.

No mesmo leilão, será vendida ainda uma parte do foguete responsável por levar o primeiro satélite da história ao espaço, o soviético Sputnik 1. Outros produtos também estarão esperando o melhor lance.