Quem vai ganhar o Nobel de Física? Veja o que dizem as especulações

Está aberta a temporada do Prêmio Nobel 2024. Os trabalhos foram iniciados na segunda-feira, 7, com o anúncio dos vencedores na categoria Medicina ou Fisiologia, os americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun, escolhidos em razão de pesquisa envolvendo a descoberta dos microRNAs — pequenas moléculas com importante participação na regulação dos genes e de processos que regem a vida. Nesta terça, 8, às 6h45 (horário de Brasília), serão revelados os ganhadores da categoria de Física, concedido pela Real Academia Sueca de Ciências. A cerimônia será transmitida no site da premiação e no canal correspondente no YouTube.

No ano passado, o prêmio da categoria foi dividido por Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier por seu trabalho pioneiro usando pulsos de laser de attosegundo para estudar o comportamento de elétrons. Este ano, a imprensa especializada fala no retorno da física quântica, disciplina popular entre os anos 1910 e 1950. Outras possibilidades incluem física da matéria condensada, com ênfase em assuntos como grafeno de ângulo mágico e metamateriais, e microscopia de força atômica.

Como o vencedor é escolhido?

No caso do prêmio de Física, a Academia Sueca é responsável pela seleção dos laureados. A entidade nomeia um corpo de trabalho, o Comitê Nobel de Física, que seleciona as indicações e apresenta uma proposta para os candidatos finais. O comitê consiste nominalmente de cinco membros votantes, mas, há muitos anos, também inclui membros adjuntos votantes. Depois de muitas discussões, é possível, em princípio, sugerir que nenhum prêmio seja concedido no ano atual, mas essa é uma escolha raramente usada.

Os estatutos da Fundação Nobel restringem a divulgação de informações sobre as indicações, seja pública ou privadamente, por 50 anos. A restrição diz respeito aos indicados e a quem faz as indicações, bem como às investigações e opiniões relacionadas à concessão de um prêmio.

Os anúncios do Prêmio Nobel deste ano ocorrerão de 7 a 14 de outubro:

MEDICINA OU FISIOLOGIA – Anunciado na segunda, 7

FÍSICA – Terça-feira, 8 de outubro, 06:45

QUÍMICA – Quarta-feira, 9 de outubro, 06:45

LITERATURA – Quinta-feira, 10 de outubro, 08:00

PAZ – Sexta-feira, 11 de outubro, 06:00

PRÊMIO SVERIGES RIKSBANK EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS EM MEMÓRIA DE ALFRED NOBEL – Segunda-feira, 14 de outubro, 06:45