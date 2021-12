Pioneiro da criptomoeda, Justin Sun anuncia ida ao espaço com Blue Origin

O turismo espacial se consolidou como uma tendência entre ricaços e celebridades. Depois de William Shatner e Yusaku Maezawa, agora é a vez de Justin Sun, pioneiro do blockchain e da criptomoeda, anunciar sei passeio pelo firmamento. Sun, que fundou a plataforma Tron, anunciou que vai embarcar em um foguete da Blue Origin, de Jeff Bezos, no ano que vem e vai convidar cinco outros amigos para a viagem.

Sun também revelou ser o licitante anônimo que pagou 28 milhões de dólares em um leilão para se juntar a Bezos a bordo da primeira missão tripulada da Blue Origin, em julho. Em um tuíte, ele escreveu: “Ganhei o leilão há seis meses, mas perdi o lançamento. No entanto, isso não impediu meu amor pelo espaço. Estou muito animado para anunciar esta notícia e transformar esta oportunidade em uma viagem com cinco outros guerreiros ao espaço comigo, porque acredito que o espaço pertence a todos!”.

(2/12) I won the auction 6 months ago but missed the launch. However, this did not stop my love for space.

So I’m very excited to announce this news and turn this opportunity into a voyage with 5 other warriors to space with me because I believe that space belongs to everyone!

— H.E. Justin Sun 🅣🌞🇬🇩 (@justinsuntron) December 22, 2021