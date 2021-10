Pela primeira vez, Nasa identifica possível planeta fora da Via Láctea

26 out 2021, 16h54

Por Sabrina Brito 26 out 2021, 16h54

Por meio de um telescópio do Observatório de raios-X Chandra, em órbita desde 1999, astrônomos identificaram aquele que pode ser o primeiro planeta já registrado em uma galáxia além da Via Láctea. Acredita-se que o exoplaneta (nome dado a planetas que não fazem parte do nosso Sistema Solar) esteja na galáxia chamada M51, a cerca de 28 milhões de anos-luz da Terra.

Embora ainda não tenhamos muitas informações sobre o possível planeta misterioso, estima-se que ele seja aproximadamente do tamanho de Saturno, mas está duas vezes mais longe de seu sol do que Saturno está do nosso.

Os pesquisadores notaram o planeta quando este passou em frente a uma estrela e bloqueou parte de sua luz, sinalizando sua existência. Segundo os cientistas, pode levar cerca de setenta anos para que o planeta seja visível novamente.

Até hoje, mais de quatro mil exoplanetas já foram registrados por astrônomos. Entretanto, todos eles ficam na Via Láctea, situados a aproximadamente três mil anos-luz da Terra (muito menos do que a galáxia M51).