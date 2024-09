Inmet faz alerta para tempestades em regiões de SP, SC, PR e MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste sábado, 14, um alerta para a possibilidade de tempestade em partes dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O aviso se dá em meio à fumaça, consequência das queimadas, e à seca intensa que o país enfrenta, evidenciando, segundo o Inmet, que grande parte do Brasil está experimentando condições climáticas semelhantes às de um deserto.

O alerta de cor laranja representa “perigo”, e se estende do norte de Santa Catarina até o sul do estado de São Paulo, prevendo chuvas de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos intensos e queda de granizo.

No caso do Mato Grosso do Sul, o alerta é de cor amarela, representando “perigo potencial”. Nessa região, as chuvas podem ter precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com previsão de ventos intensos e queda de granizo. Contudo, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Apesar das tempestades previstas em algumas regiões, uma grande área do país continua sob alerta de baixa umidade relativa do ar (entre 20% e 12%), com risco de incêndios florestais e à saúde. Essa zona envolve regiões de nove estados, do norte de São Paulo ao Maranhão.

