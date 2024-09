Para salvar seus tigres, a Índia realocou população sem antes pedir sua ajuda

O colonialismo britânico transformou os tigres da Índia em troféus. Entre 1860 e 1950, mais de 65.000 foram mortos por suas peles. A sorte do tigre de Bengala, uma das maiores espécies de grandes felinos da Terra, não melhorou significativamente após a independência. A caça de tigres — e dos animais que eles comem, como veados e porcos selvagens — continuou, enquanto grandes extensões de seu habitat florestal se tornaram terras agrícolas.

A Índia estabeleceu o Projeto Tigre em 1972, quando havia menos de 2.000 tigres restantes; agora é um dos programas de conservação mais antigos do mundo. O projeto visava proteger e aumentar o número de tigres criando reservas a partir de áreas protegidas existentes, como parques nacionais e santuários de vida selvagem. Parte desse processo envolveu forçar as pessoas a se mudarem.

Em áreas protegidas globalmente, os conservacionistas da natureza podem se encontrar em desacordo com as necessidades das comunidades locais. Alguns cientistas argumentaram que, para que eles prosperem, os tigres precisam de florestas completamente livres de pessoas que, de outra forma, poderiam pastorear gado ou coletar lenha. Em alguns casos documentados, a população de tigres de fato se recuperou quando as pessoas foram removidas das reservas de tigres.

Mas ao colocar as pessoas contra a vida selvagem, as realocações promovem problemas maiores que não atendem aos interesses de longo prazo da conservação.

Política de realocação da Índia

No Projeto Tigre, 27 reservas de tigres foram estabelecidas até 2005, cada uma abrangendo algo entre 500 e 2.500 quilômetros quadrados. As reservas de tigres têm um núcleo no qual as pessoas são impedidas de pastorear gado, caçar animais selvagens e coletar madeira, folhas e flores. Uma zona de proteção circunda isso. Aqui, tais atividades são permitidas, mas regulamentadas.

Cerca de 3.000 famílias foram realocadas dessas zonas centrais nas três primeiras décadas do projeto e, de 2005 a 2023, cerca de 22.000 famílias foram realocadas. A maioria das realocações foi involuntária e algumas mergulharam os expulsos em pobreza mais profunda.



Ghazala Shahabuddin

Na reserva de tigres de Sariska, no Rajastão, noroeste da Índia, a primeira realocação foi feita durante 1976-77. Algumas famílias retornaram à reserva após receberem terras inadequadas para agricultura como compensação. Esta foi uma propaganda ruim para a realocação, que poucas outras comunidades optaram por voluntariamente.

Depois de serem transferidos da reserva de tigres Rajaji em 2012, os pastores Gujjar que ganham a vida pastando búfalos foram motivados a começar a cultivar em novas terras. Com pouca experiência em agricultura e tendo sido negada sua fonte tradicional de renda, muitos lutaram para se ajustar.

Os Gujjar pelo menos ganharam acesso a bombas de água e eletricidade. Em um caso, na reserva de tigres Bhadra em Karnataka, sudoeste da Índia, a realocação foi menos dolorosa, pois as pessoas receberam terras agrícolas de qualidade que já tinham experiência agrícola anterior.

A maioria das pessoas que perderam o direito de pastorear gado ou coletar produtos florestais em reservas de tigres recém-estabelecidas passaram a trabalhar em plantações ou fábricas de chá e café.

Apesar das realocações generalizadas, a população de tigres na Índia continuou a despencar, atingindo uma baixa histórica de menos de 1.500 em 2006. Os tigres foram extintos nas reservas de tigres Sariska e Panna em 2004 e 2007 respectivamente.

A extinção local em Sariska levou o governo a recrutar a ajuda de biólogos de tigres e cientistas sociais em 2005. Esta força-tarefa descobriu que a caça ilegal de tigres ainda estava acontecendo, suas garras, dentes, ossos e pele colhidos para uso na medicina chinesa. A mineração e o pastoreio também continuaram em muitas reservas.

Corredores de poder

A força-tarefa de tigres reconheceu que ter a comunidade local do lado ajudou a prevenir a caça ilegal e incêndios florestais. As tribos Soliga da reserva de tigres do templo Biligiri Rangananthaswamy em Karnataka decidiram não se mudar quando receberam uma compensação, mas em vez disso começaram a trabalhar para erradicar plantas invasoras como a lantana e coibir a caça ilegal e o corte de madeira. Os Soliga estão entre as poucas comunidades que foram recompensadas com direitos em reservas de tigres.

Da mesma forma, na reserva de tigres Parambikulam em Kerala, um estado na costa tropical de Malabar, na Índia, as comunidades que não foram realocadas encontraram trabalho como guias turísticos e guardas florestais. As pessoas aqui complementaram sua renda coletando e vendendo mel, groselha selvagem e especiarias medicinais, sob a supervisão conjunta da comunidade e dos funcionários do departamento florestal. Muitas famílias conseguiram abandonar a criação de gado como resultado, reduzindo a pressão de pastoreio na floresta.



Ghazala Shahabuddin

Apesar desses sucessos, a política de realocação do governo permanece.

O número de tigres se recuperou para mais de 3.000 em 2022, mas o Projeto Tigre mostra que a realocação por si só não pode conservar os tigres indefinidamente.

Uma grande oportunidade aguarda. Mais de 38 milhões de hectares de floresta, habitat adequado para tigres, ficam fora das reservas de tigres. Declarar essas florestas como “corredores” que permitem que os tigres se movam entre as reservas poderia reduzir o risco de endogamia e extinção local e reforçar a recuperação de Tigres da Índia.

Estudos em certas reservas de tigres mostram que um grande número de moradores apoiariam mais realocações se isso significasse ganhar acesso a água potável, escolas, assistência médica e empregos em locais de reassentamento. Uma parte dos US$ 30 milhões (£ 22,7 milhões) gastos anualmente pelo Projeto Tigre deve ser usada para tornar as realocações justas. Ou melhor ainda, promova o tipo de conservação comunitária nutrida no templo Biligiri Ranganathaswamy e nas reservas de tigres de Parambikulam.

* Dhanapal Govindarajulu, Pesquisador de Pós-Graduação, Instituto de Desenvolvimento Global, Universidade de Manchester; Divya Gupta, Professora Assistente, Universidade de Binghamton, Universidade Estadual de Nova York e Ghazala Shahabuddin, Professor Visitante de Estudos Ambientais, Universidade Ashoka

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.