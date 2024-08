O que se sabe sobre os dois astronautas presos na Estação Espacial Internacional

Dois experientes astronautas da Nasa, uma mulher e um homem, estão presos na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) desde o início de junho. A cápsula Starliner, da Boeing, que os levou até lá sofreu com vazamentos de Hélio e uma série de falhas no propulsor, e eles acabaram entrando em compasso de espera enquanto os engenheiros conduziam testes e debatiam o que fazer para trazê-los de volta.

Depois de quase três meses, a decisão finalmente veio no sábado, 24. Butch Wilmore e Suni Williams retornarão em uma cápsula SpaceX em fevereiro de 2025. Sua cápsula Starliner vazia será desencaixada no início de setembro e tentará retornar no piloto automático com um pouso no deserto do Novo México. A dupla vai supervisionar esta última etapa da jornada.

“Um voo de teste por natureza não é seguro nem rotineiro”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson. A decisão “é resultado de um compromisso com a segurança”.

Eis o que se sabe até agora

A Nasa decidiu trazer Butch Wilmore e Suni Williams de volta à Terra em uma cápsula SpaceX em fevereiro de 2025, em vez do Boeing Starliner em que chegaram.

Esta decisão estende sua missão de uma semana para mais de oito meses, tornando-a uma das estadias prolongadas não planejadas mais longas na ISS.

A mudança para a SpaceX se deve a vários problemas com a Boeing Starliner, incluindo falhas no propulsor e vazamentos de Hélio, que a Nasa considerou muito arriscados para um voo de retorno tripulado.

Para acomodar Wilmore e Williams, a Nasa está ajustando o tamanho da tripulação de uma próxima missão SpaceX, reduzindo-a de quatro para dois astronautas.

A cápsula vazia da Starliner tentará um retorno não tripulado à Terra no início de setembro, pousando no Novo México.

Esta situação destaca o forte contraste entre o programa de tripulação bem-sucedido da SpaceX e o problemático projeto Starliner da Boeing, que enfrentou vários contratempos e atrasos.

A decisão ressalta a priorização da Nasa da segurança da tripulação sobre obrigações contratuais ou reputações da empresa.

Esta missão estendida inadvertidamente fornece oportunidades adicionais para pesquisa científica e manutenção da ISS, embora não fosse a intenção original.

O incidente pode ter implicações de longo prazo para o programa de tripulação comercial da Nasa e seu relacionamento com a Boeing.

Apesar do revés, os executivos da Nasa renovaram apoio ao programa Starliner, e afirmam que estão “100% certos” de que ele voará novamente.