Nova frente fria causa queda de temperatura e ar seco no Brasil

Um ciclone extratropical em alto mar está provocando uma nova frente fria no Brasil, trazendo uma massa de ar polar que causa queda nas temperaturas, segundo a Climatempo. Isso afeta principalmente as regiões sul e sudeste, com previsão de geada, além de mar agitado e ventania nas costas dessas regiões. No nordeste, a infiltração marítima reforça a umidade no litoral, enquanto a região norte experimenta um aumento nas chuvas.

Na região sul, as temperaturas permanecem baixas com chance de geada em várias áreas. O sudeste enfrenta madrugadas e manhãs geladas, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. O centro-oeste terá um dia de sol com temperaturas amenas, sem previsão de chuva. No nordeste, o tempo permanece estável na maior parte da região, com algumas pancadas de chuva no litoral. A região norte experimentará um clima abafado com pancadas de chuva em diversos estados.

Alertas meteorológicos incluem mar muito agitado no sul e sudeste, com ressaca entre Chui (RS) e São Mateus (ES). O risco de baixa umidade do ar é uma preocupação em várias partes do país, com níveis chegando abaixo de 20% em algumas regiões.

Chuvas moderadas a fortes são esperadas no extremo sul da Bahia e em partes da região norte, especialmente no extremo norte do Amazonas, Roraima, noroeste do Pará e Amapá. Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes. Em contraste, outras áreas do país enfrentarão tempo seco e risco de baixa umidade do ar.