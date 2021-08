Nasa procura voluntários para missão que simula vida em Marte

Difícil imaginar como seria a vida em Marte, não? Pois a Nasa também acha. Para saber, a agência espacial americana está recrutando voluntários que farão parte de uma missão desenhada para simular uma estadia de um ano no planeta vermelho. Tudo isso, claro, no conforto do Centro Espacial Johnson, em Houston, no estado americano do Texas.

A primeira de três simulações que a Nasa está planejando começa no segundo semestre de 2022. As missões são desenhadas para emular as dificuldades e os desafios que a tripulação poderá enfrentar a milhões de quilômetros da Terra. “A experiência é fundamental para testar soluções que atendam às necessidades complexas de vida na superfície marciana. As simulações na Terra nos ajudarão a compreender e combater os desafios físicos e mentais que os astronautas enfrentarão antes de partir”, disse Grace Douglas, cientista-chefe do Centro Espacial Johnson, em Houston, em uma declaração.

Cada missão terá quatro tripulantes que viverão e trabalharão dentro de um habitat isolado de 160 metros quadrados, o Mars Dune Alpha. O habitat foi impresso em 3D pela empresa de tecnologia Icon e projetado pelo escritório de arquitetura BIG-Bjarke Ingels Group. O espaço inclui salas separadas para cada tripulante, dois banheiros, uma cozinha, áreas para exercícios e recreação e um espaço para plantar. O Mars Dune Alpha também abrigará salas médicas e uma área de trabalho técnico.

Os candidatos devem ser saudáveis, com idade entre 30 e 55 anos, e devem ser cidadãos dos EUA ou residentes permanentes. Também devem ter mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática e dois anos de experiência profissional. Ou ter pelo menos mil horas de voo pilotando aeronaves a jato. Além disso, devem passar no teste físico de astronauta de voo de longa duração da Nasa. As inscrições para a primeira missão estão abertas agora até 17 de setembro de 2021. Outras duas missões estão programadas para 2024 e 2025.