Mergulhando fundo: minissérie revela os mistérios do mar profundo

Coproduzida por James Cameron, BBC e OceanX, a minisssérie OceanXplorers investiga a última grande fronteira da Terra — as profundezas dos oceanos. Dividida em seis partes, disponíveis na plataforma Disney+, acompanha as descobertas subaquáticas de uma equipe de cientistas que lança luz sobre os 80% dos mares que permanecem inexplorados.

A série leva os espectadores a bordo do OceanXplorer, um navio de pesquisa e exploração científica de última geração. Equipado com dois submersíveis capazes de mergulhar a 1.000 metros por até 72 horas, um helicóptero, vários laboratórios de ciências marinhas e um estúdio de mídia, a embarcação serve como uma base flutuante para as expedições ambiciosas da equipe.

Eric Stackpole, facilitador em tecnologia oceânica da série, com sua formação na Nasa e mestrado em engenharia mecânica, desempenha um papel crucial em expandir os limites da robótica e da tecnologia de drones a bordo do navio. Ele descreve a intensa preparação necessária para conseguir realizar os mergulhos: “Para cada minuto de filmagem que você acaba vendo neste programa de televisão, havia centenas e centenas de pessoas envolvidas para tornar isso possível.”

A minissérie tem um aspecto visual muito atraente. Das profundezas do Atlântico nos Açores às costas árticas geladas de Svalbard, na Noruega, a equipe embarca em uma odisseia global para resolver alguns dos maiores mistérios do oceano.

Stackpole relata vários momentos surpreendentes durante as filmagens. Uma experiência particularmente profunda envolveu passar um tempo com baleias jubarte. “Há uma habilidade de se relacionar com essa emoção de uma forma que é difícil evitar não sentir que você faz parte da vida dessas criaturas”, disse ele.

Preservação

A série também aborda questões ambientais críticas. Em um dos episódios, a equipe investiga como os ursos polares estão se adaptando a ambientes árticos em rápida mudança. Da mesma forma, a minissérie explora a recuperação das baleias-da-groenlândia da quase extinção e observa as estratégias de alimentação do tubarão-da-groenlândia de vida longa.

Stackpole enfatiza a importância de compartilhar essas descobertas com o público. “Se quisermos viver neste planeta por muito tempo, temos que ser capazes de entender como tudo funciona, não apenas a minoria em que vivemos, mas todos os lugares onde a vida pode existir”, explica ele. “Espero que isso inspire a próxima geração de pessoas a olhar um pouco mais longe e entender um pouco mais, porque essa é a única maneira de garantir que podemos manter este planeta funcionando como uma boa máquina para o futuro que está por vir.”

“OceanXplorers” é um chamado à ação, um convite para explorar e um lembrete do vasto e misterioso mundo que existe sob as ondas. Como James Cameron coloca, “Apresentamos as apostas e as estreias, e contamos uma história visualmente espetacular e dramática — uma história que inspira a próxima geração de exploradores e aventureiros comprometidos em proteger e preservar nossos oceanos.”