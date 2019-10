Laboratório alemão é acusado de maus tratos a animais

Durante quatro meses, um investigador à paisana da ONG alemã Soko Tierschutz trabalhou dentro do Laboratório de Farmacologia e Toxicologia (LPT, em inglês), localizado em Hamburgo, na Alemanha. Em parceria com a ONG inglesa Cruelty Free International, imagens foram divulgadas para mostrar que o laboratório mantém práticas de maus tratos contra os animais usados em testes de toxicologia para as indústrias farmacêutica, industrial e agroquímica.

De acordo com a chefe executiva da ONG inglesa, Michelle Thew, “a nossa investigação revelou animais sofrendo, maus tratos, práticas ruins e atos que vão contra as legislações europeias e alemãs. Queremos que o LPT feche. Também vamos pedir uma revisão sobre o uso de animais para testes de toxicidade na Europa, incluindo no Reino Unido. Cada investigação, sem exceção, mostra um conto similar de desrespeito à lei”.

Alguns dos macacos pareciam estar sozinhos em jaulas de metal que mediam menos de um metro cúbico. Nas imagens feitas pela Soko, os animais estavam andando em círculos, indicando altos níveis de estresse. O investigador afirmou que eles foram forçados a ficar em pé durante longos períodos. Os cachorros foram registrados deitados em cima de manchas que pareciam ser de seu próprio sangue e fezes, como no caso de um cão da raça beagle, que parecia estar ferido. Abaixo, o vídeo divulgado pela ONG Cruelty Free International. Atenção: há imagens muito fortes de maus tratos de animais.