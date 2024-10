James Webb detecta evidências de água na superfície de uma lua de Plutão

A partir de observações com o Telescópio Espacial James Webb, cientistas detectaram dióxido de carbono e peróxido de hidrogênio na superfície de Caronte, a maior lua de Plutão. A presença de compostos nunca antes vistos na superfície da lua ampliam o inventário químico conhecido do corpo celeste que ocupa os limites externos do sistema solar. “Caronte é único entre objetos de seu tamanho no Cinturão de Kuiper”, explicou Silvia Protopapa, do Southwest Research Institute, por meio de comunicado. “É o único corpo de tamanho médio nesta região que conseguimos mapear geologicamente, graças à missão New Horizons da Nasa, em 2015.”

O Cinturão de Kuiper, uma vasta região além da órbita de Netuno, abriga vários corpos gelados, incluindo Plutão e suas luas. Caronte, com um diâmetro de cerca de 1.200 quilômetros, se destaca como um objeto cósmico de especial interesse. Ao contrário de muitos de seus vizinhos, a superfície da lua não é obscurecida por gelos voláteis como o metano, permitindo que os cientistas entendam melhor como processos como exposição à luz solar e impactos afetam esses objetos distantes.

O Telescópio Espacial James Webb, com suas grandes capacidades de observação, permitiu que os pesquisadores examinassem a luz espalhada da superfície de Caronte em comprimentos de onda maiores do que nunca. Essa cobertura estendida revelou as assinaturas do dióxido de carbono, principalmente como uma fina camada sobre uma subsuperfície rica em gelo de água. Ian Wong, cientista da equipe do Space Telescope Science Institute e coautor do estudo, enfatizou a importância dessas descobertas. “Webb expandiu nossa compreensão da complexidade desse objeto fascinante”, disse ele.

A presença de peróxido de hidrogênio na superfície de Caronte fornece evidências de processos químicos em andamento. Os cientistas acreditam que a substância se forma quando o gelo de água é exposto à luz ultravioleta do sol e partículas energéticas do vento solar e raios cósmicos. Para dar suporte às suas observações, a equipe conduziu experimentos de laboratório no Centro de Astrofísica Laboratorial e Experimentos de Ciência Espacial do Southwest Research Institute.

Essas descobertas não apenas lançam luz sobre a composição e a história de Caronte, mas também podem se aplicar a outros objetos semelhantes no sistema solar externo. Como Protopapa observou, “Os novos insights foram possíveis pela sinergia entre observações de Webb, modelagem espectral e experimentos de laboratório.”

O Telescópio Espacial James Webb continua a provar seu valor como uma ferramenta incomparável para explorar o cosmos. À medida que os cientistas analisam mais dados de Webb, podemos esperar mais revelações sobre a natureza do nosso sistema solar e além, expandindo os limites da nossa compreensão do universo.