Gigante vermelha com comportamento estranho intriga cientistas

Olhar para o céu e se deparar com os questionamentos existenciais que ele traz é uma das experiências mais humanas que alguém pode experienciar. Um desses pontos brilhantes é Betelgeuse, a gigante vermelha mais próxima ao sol. Ela costumava ocupar a 10ª posição entre as estrelas mais brilhantes, mas nos últimos meses, ela passou a ocupar o 7º lugar e começou a piscar duas vezes mais rápido que o normal.

Usualmente, a gigante vermelha intercalava entre fases mais brilhantes e mais opacas em ciclos que duravam 400 dias, mas, ultimamente, esse tempo diminuiu pela metade e a estrela ficou 50% mais brilhante.

Esse não é o único fenômeno estranho que ocorreu com a vizinha. Entre os anos de 2019 e 2020, o brilho de Betelgeuse ficou bem mais fraco. Isso aconteceu porque a estrela ejetou uma nuvem de gás e poeira que bloqueou parte da luz de chegar até a Terra. Cientistas explicam que as mudanças observadas na estrela após a ejeção da nuvem estão relacionadas à tentativa de retornar ao equilíbrio, o que, de acordo com o artigo que descreve o fenômeno, pode demorar até 10 anos para acontecer.

Toda essa atividade caótica é justificada pelo estágio da vida do corpo celeste. “Uma das coisas mais legais sobre Betelgeuse é que estamos assistindo ao estágio final da evolução de uma grande estrela quase em tempo real”, afirma ao jornal britânico The Guardian a astrofísica da Universidade de Tecnologia de Swinburne, Sara Webb.

A gigante vermelha pode ser facilmente observada entre o fim da tarde e o início da noite no hemisfério sul do planeta e está localizada próxima à constelação de Orion. No entanto, ela não ocupará esse lugar para sempre – pesquisadores esperam que a estrela exploda em uma brilhante supernova em algum momento entre os próximos 10 e 100 mil anos.

Existe, contudo, uma pequena chance de isso já ter acontecido. A luz da estrela demora 600 anos para chegar até a Terra, portanto, ela pode já ter explodido e a humanidade ainda não teve tempo de notar.

De qualquer maneira, quando o brilho chegar, será um grande espetáculo: por cerca de uma semana, a supernova iluminará as noites terrestres e trará um intenso clarão para o céu diurno. Até lá, Betelgeuse ainda irá revelar muitas surpresas a respeito do seu triste e bonito fim.

